Самая короткая рабочая зима за последние 20 лет: кадровик из Подмосковья назвала месяц, когда не стоит уходить в отпуск

Работник кадровой службы в Черноголовке Елена Солодухина рассказала REGIONS, что в январе 2026 года россиян ждет самая короткая рабочая зима за последние 20 лет. Эксперт не советует в первый месяц нового года уходить в отпуск.

По словам специалиста, итоговый доход за месяц зависит от того, сколько в нем рабочих дней.

«В январе 2026 года будет 16 выходных и праздничных дней и 15 — рабочих», — рассказала REGIONS Елена Солодухина.

Эксперт пояснила, что сотрудник, который решит уйти в отпуск в январе, получит меньше денег, чем тот работник, который выберет другие месяцы. Елена Солодухина отметила, что такую закономерность стоит учитывать тем россиянам, кто трудится посменно. Правило распространяется на сотрудников, которые выходят на работу пять дней в неделю, а их заработная плата — это оклад.

«Если у человека по трудовому договору основная часть заработка — это оклад и он трудится по графику 5/2, то отработает 15 дней, а получит как за целый месяц, то есть за 22 рабочих дня», — сказала эксперт.

По мнению эксперта, выгодно уходить в отпуск в апреле, июле, сентябре или октябре. Для любителей длительного отдыха подойдет январь и май. В эти месяцы ожидается большое количество праздничных выходных. Однако праздники не влияют на сумму и количество дней при расчете отпускных. Если для человека важно отдохнуть именно в январе, то специалист советует заранее оценить финансовые возможности.

Ранее турэксперт Волков рассказал, что перед бронированием санатория важно проверить шесть пунктов.