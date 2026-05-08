Названы два самых полезных вида сыра, но даже их нельзя есть каждый день

Пармезан и моцарелла — самые полезные виды сыра. Однако даже эти виды нельзя есть каждый день. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Почему сыр полезен

По словам специалиста, сыр сам по себе относится к полезным продуктам, однако многое зависит от его жирности и состава. Существуют более жирные и менее жирные сорта, и именно от этого зависит их калорийность и влияние на организм.

«Более жирные сыры не рекомендуются людям с лишним весом, с атеросклерозом», — подчеркнула диетолог.

Какой сыр самый полезный

Среди твердых сыров эксперт выделила пармезан. По ее словам, именно он считается самым концентрированным и питательным.

«Если брать из твердых сыров, то самый полезный, концентрированный, питательный — это пармезан. Он самый плотный, поэтому там будет больше белка, кальция, фосфора и других компонентов. Но нужно помнить, что и соли там будет тоже больше», — рассказала Соломатина.

Она добавила, что такой сыр не рекомендуется людям с гипертонией, заболеваниями почек, печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы. Также ограничивать подобные продукты стоит при подагре и повышенном уровне мочевой кислоты.

Среди мягких сыров врач особенно выделила моцареллу. По словам эксперта, этот продукт содержит меньше соли и легче переносится организмом.

«Моцарелла содержит лактобактерии, кальций, белок, триптофан — аминокислоту, которая регулирует настроение», — объяснила врач.

Фото: [ istockphoto.com/fcafotodigital ]

Специалист отметила, что такой сыр подходит детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Сколько сыра можно есть без вреда

По словам Соломатиной, безопасная дневная норма зависит от сорта сыра и состояния здоровья человека. В среднем взрослому человеку достаточно от 30 до 50 граммов сыра в день. При этом более соленые сорта лучше есть в меньшем количестве.

«Пармезана можно съесть где-то 30 граммов, моцареллы — 50 граммов. Все с учетом остальной съеденной еды», — уточнила специалист.

Она также обратила внимание, что многое зависит от физической активности, скорости обмена веществ и количества соли, которое организм теряет с потом. Люди, активно занимающиеся спортом или физическим трудом, могут переносить соленые продукты легче.

Нужно ли есть сыр каждый день

Несмотря на пользу продукта, врач советует не делать сыр ежедневной основой рациона.

«Но каждый день есть сыр я бы не советовала, лучше делать рацион разнообразным», — подчеркнула Соломатина.

Эксперт напомнила, что помимо пармезана и моцареллы существуют и другие полезные варианты — творожные сыры, брынза, сулугуни и различные твердые сорта, которые также можно периодически включать в меню.

