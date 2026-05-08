На территории фармацевтического завода в Старой Купавне построят столовую

Для сотрудников производственной площадки фармацевтического предприятия «Акрихин» в Старой Купавне Богородского округа построят новую столовую, рассчитанную на 300 посетителей, она будет работать ежедневно, без выходных и праздников. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщик – АО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»», генеральный подрядчик – ООО СК «РЕМСТРОЙ». Двухэтажное здание столовой площадью около 1,4 тыс. кв. м появится на улице Кирова. Она будет работать по принципу самообслуживания, производство организуют по полному циклу. Каждый день там будут готовить более 3,5 тыс. блюд, зал сможет единовременно разместить 100 человек. Для них будут работать 22 сотрудника.

Инспекторы ведомства проверили ход возведения объекта и зафиксировали готовность в 60%. Рабочие ведут устройство внутренних и наружных инженерных сетей, завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.