«Это оградит ее от хейта»: Алана Мамаева потребовала от Лерчек и ее команды обнародовать медицинские выписки

Алана Мамаева, которая сама не раз оказывалась в центре громких скандалов, решила высказаться о другой публичной персоне — блогере Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Напомним, что Лерчек уже несколько месяцев борется с раком желудка четвертой стадии, но недавнее видео, где она занимается в спортзале, вызвало новую волну сомнений у хейтеров. В ответ на это Мамаева обратилась к блогеру и ее команде с неожиданным призывом: опубликовать медицинские документы, подтверждающие диагноз, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

По мнению Аланы, такой шаг позволил бы оградить Лерчек от бесконечного хейта и слухов. Она отметила, что всегда была на стороне Чекалиной и восхищалась ее силой духа.

«Я считаю, что Лерчек и ее команде, которая сейчас с ней и ее поддерживает, чтобы таких слухов не было, наверное, стоит показать документы, где будет обозначено, что у человека действительно четвертая стадия рака, что она проходит лечение — тогда все вопросы отпадут», — высказалась Алана.

Мамаева подчеркнула, что Лерчек не опускает руки, и это правильно. Однако, по ее мнению, публикация выписок развеет все сомнения и заставит недоброжелателей замолчать.

Тем временем близкий друг Лерчек, фотограф Георгий Камаев, накануне сообщил, что состояние блогера улучшается. Поклонники Чекалиной надеются, что все эти споры не повлияют на ее лечение и что она продолжит бороться с недугом.

Ранее возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини пообещал ответить всем, кто сомневается в ее диагнозе.