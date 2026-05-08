Никакого ощущения праздника: американские власти заявили о нехватке денег на Рождество

В Сан-Диего разгорелось недовольство из-за планов мэрии отменить один из главных рождественских фестивалей города, пишет New York Post. Мэр Тодд Глория предложил убрать финансирование предновогоднего праздника December Nights («Декабрьские ночи») в рамках жестких бюджетных сокращений.

Причина — дефицит городского бюджета в размере $146 млн. Однако обычные жители явно не готовы спокойно смотреть, как под нож идут именно общественные праздники, библиотеки, культурные события и программы, которыми пользуются семьи и местные сообщества.

December Nights ежегодно проходит в Бальбоа Парк и собирает около 300 тысяч человек. На два дня парк превращается в рождественскую площадку с огнями, едой, выступлениями и бесплатным входом в музеи. Для многих горожан это не роскошь, а традиция, которая делает город живым и объединяет людей.

Власти рассчитывают сэкономить около $1,5 млн, но жители считают, что мэрия выбрала слишком легкую цель. В соцсетях уже звучат призывы к отзыву мэра, а некоторые пользователи предлагают просто «избрать новых людей».

Проект бюджета еще должен пройти слушания в городском совете. У горожан остается шанс добиться, чтобы праздник не стал очередной жертвой управленческих ошибок и пустой казны.