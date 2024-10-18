Самарцы предполагают, что озеро Сабур незаконно перевели в частную собственность

Выяснилось, что озеро не внесено в муниципальный реестр. Официальной информации о его происхождении нет. Согласно исследованиям школьников города, в 1886 году купец Томашев возвел плотину на водотоке. Выходит, что водоем имеет искусственное происхождение. Городские власти следят за его состоянием. Береговую линию периодически убирают, но бытовой мусор появляется снова.

Общественный экологический инспектор Дмитрий Моргунов сообщил о начале процесса по поставке озера на учет. Однако уже возникло ряд сложностей. Так, вблизи водоема расположена строительная площадка. В городе стартовала работа по присоединению территории водоема к земельному участку, где проходят строительные работы.

«Более подробно выяснить планы владельца участка не удалось — он не вышел на связь с корреспондентом Волга Ньюс. По неофициальной информации, собственника земли связывают родственные отношения с одним из экс-министров регионального правительства».

Местные жители обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья предложено выбрать путем голосования водоемы для очистки в рамках программы ‌«100 прудов и ‏озер».