Жители Подмосковья смогут выбрать водоемы для очистки в рамках программы ‌«100 прудов и ‏озер»

Жители Подмосковья смогут выбрать водоем для очистки в рамках губернаторской программы «100 прудов и ‏озер» в ходе голосования на портале «Добродел». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Желающим проголосовать нужно перейти на карту, выбрать свой муниципалитет, а также пруд, за который хочется отдать свой голос. При желании там также можно оставить комментарий. Один пользователь может отдать только один голос.

Программу реализуют в регионе с 2021 года, за это время было очищено 152 водоема площадью более 700 гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.