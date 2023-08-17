«Самбо в школу»: В учебных заведениях появится новый предмет

В 77 регионах России в учебных заведениях действует программа по популяризации самбо. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев выразил надежду, что Хакасия присоединится к остальных регионам, сообщает newkhakasiya.online .

«В проекте участвуют уже 2 750 школ и более 550 000 детей. Надеюсь, в ближайшее время запустим это направление и в Хакасии. Мы готовы помочь школам-участникам в материально-техническом плане, специализированным оборудованием», - рассказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев

С целью обсуждения возможности популяризации самбо в школах Хакасии партия «Единая Россия» инициировала проведение форума «Zа самбо» в Абакане. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал, насколько важно для детей тренироваться, а также участвовать в соревнованиях на уровне школ и регионов. Обучать самбо ребят планируют в рамках проведения уроков по физической культуре.

Все, кому понравится данный вид спорта, смогут заниматься вне школы в специализированных кружках. Более 550 000 детей из разных регионов РФ уже работают по такой программе. Сергей Елисеев отметил готовность помогать учебным заведениям в приобретении необходимого инвентаря и предоставлении обученных кадров.

«Самбо в России всегда было на особом положении. Это исконно русская борьба, придуманная в нашей стране и признанная олимпийским видом спорта. Этот вид единоборств имеет огромное влияние на воспитание патриотичных, преданных России и своей малой Родине людей», – отметил депутат Госдумы РФ от Хакасии Сергей Сокол

Депутат Госдумы РФ от Хакасии Сергей Сокол, который представляет интересы фракции «Единая Россия», отметил, что главная задача – это сделать возможным обучение не только в городах, но и школах.