Кекс с апельсином, манты, пирожки и суп-пюре: 4 вкусных блюда из тыквы, которые легко сделать дома

Тыква содержит большое количество клетчатки, а также пектин, и хорошо очищает кишечник. Продукт богат бета-каротином (витамин А), который обуславливает цвет мякоти, витаминами С, Е, микроэлементами: калием, магнием, цинком, а также жирными кислотами. И при всей своей пользе стоит копейки. В сентябре овощ уже начинает активно созревать, сообщили novostivolgograda.ru. Редакция издания разобралась, как выбрать тыкву и какие блюда из нее приготовить.

Как выбрать тыкву

У всех рецептов с использованием тыквы есть один простой секрет — качество исходного материала. Существует много разных сортов тыквы, которые отличаются цветом и насыщенностью вкуса, и важно правильно выбрать подходящий продукт. Исходя из собственного богатого опыта употребления тыквы, можно сказать, что вкус этих плодов прямо пропорционален их цвету и аромату. Тут все просто: чем ярче и ароматнее тыква — тем она будет слаще и вкуснее. Как правило, наиболее яркой и сладкой мякотью обладают тыквы фигурной продолговатой формы с темно-оранжевой коркой.

Тыквенный суп-пюре

Начнем с классики. Суп-пюре готовится очень легко, быстро и из простых ингредиентов:

тыква — 0,5 кг;

лук — 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

сливки 20% — 200 г;

куркума — 0,5 ч.л;

соль, черный перец по вкусу.

В толстостенную кастрюлю наливаем немного растительного масла, шинкуем лук и чеснок и слегка обжариваем. Тыкву моем, срезаем корку и очищаем от семян, режем кубиками и также отправляем в кастрюлю. Солим и добавляем куркуму, готовим еще 5 минут, помешивая лопаткой. Затем содержимое кастрюли заливаем 0,5 л воды и варим, пока тыква не станет мягкой — примерно 20 минут. Снимаем кастрюлю с огня и перебиваем суп блендером. Добавляем сливки до нужной консистенции супа-пюре и перчим. Блюдо подаем, украсив тимьяном и рублеными тыквенными семечками.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Пирожки с тыквой

С тыквой вполне можно приготовить классические пирожки из несдобного дрожжевого теста, которые жарятся в масле или выпекаются в духовке. Но сегодня мы будем готовить пирожки из бездрожжевого пресного теста на сухой сковородке.

Для теста берем 2 стакана муки, щепотку соли и воду. Замешиваем мягкое тесто, но чтобы оно отлипало от рук, и убираем под полотенце настояться. Примерно через 10 минут тесто нужно снова помять до однородности. Тесто разделяем на небольшие кусочки и скатываем шарики размером примерно 5 см. Их можно делать больше или меньше, смотря какого размера вы хотите получить пирожки. Один шарик — один пирожок. Шарики накрываем полотенцем и оставляем настояться.

Пока тесто доходит до кондиции, возьмемся за начинку. Для этого 0,5 кг тыквы помоем, очистим от корки и семян и натрем на крупной терке. В миску с начинкой добавляем одну мелко нарезанную луковицу, 2-3 ст. л. подсолнечного масла, 2-3 ст. л. сахара (в зависимости от сладости тыквы), 1 ч. л. сушеного базилика, несколько веточек мелко нарубленной кинзы, соль и молотый черный перец по вкусу.

Аккуратно, но тщательно перемешайте начинку, попробуйте тыкву. Если нужно, добавьте сахара или соли. Важно получить гармоничный баланс. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и уберите начинку в холодильник на полчаса, чтобы она настоялась и дала сок.

Через полчаса вытаскиваем начинку, хорошенько перемешиваем и приступаем к приготовлению пирожков. Тонко раскатываем тесто, подсыпая муки по необходимости. В середину выкладываем полную столовую ложку начинки с горкой, распределяем тонким слоем, оставляя свободное тесто по краям. Сворачиваем пирожок конвертом, переворачиваем и выкладываем на предварительно разогретую сковороду без масла. Накрываем крышкой и жарим пару минут. Когда нижняя сторона подрумянится, быстрым движением переворачиваем пирожок с помощью лопатки. Старайтесь, чтобы тесто не порвалось, иначе вытекающий сок начнет гореть на сковороде.

Когда пирожок надуется под крышкой, его можно вынимать на тарелку и выпекать следующий. Тыквенные пирожки хорошо подавать с чаем на ужин или полдник. Есть можно как в горячем, так и в холодном виде.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Манты с тыквой

Это уже полноценное сытное второе блюдо почти из тех же ингредиентов, что и первое. Но есть отличия — манты требуют чуть более крепкого теста. Рецепт тот же — муки чуть больше. Катать такое тесто будет сложнее, но результат того стоит.

Замесим тесто, разделим на четыре крупные части, из которых скатаем шарики и оставим настаиваться под полотенцем (а лучше под пленкой).

В пост начинку можно брать ту же самую, что и для пирожков, только поменьше сахара и побольше масла. Для непостной начинки берем:

говядина или баранина — 0,5 кг;

бараний курдюк — 100 г;

тыква — 0,5 кг;

лук — 3-4 шт;

сахар — 1 ст. л;

сушеный базилик — 1 ч.л;

кинза — 3-4 веточки или больше по вкусу;

соль, черный молотый перец, зира.

Мясо мелко рубим или пропускаем через мясорубку с крупной сеткой, курдюк нарезаем мелким кубиком, лук мелко рубим. Очищенную тыкву натираем на крупной терке. Все ингредиенты тщательно перемешиваем, добавляем соль, перец, зелень и специи.

Тонко раскатываем тесто и нарезаем его на квадраты примерно 10×10 см. В центр каждого квадрата раскладываем начинку, быстро подтягиваем углы теста каждого квадрата к центру и залепляем крест-накрест, не задевая начинку. Образовавшиеся щели по бокам теста также залепляем — получается эдакая пирамидка на квадратном основании. Свободные края пирамидки попарно склеиваем по бокам.

Манты выкладываем на смазанные маслом листы мантоварки или пароварки. Готовим на пару 40 минут. Есть их лучше в горячем виде.

Тем, у кого не получается слепить манты, рекомендуем более простой вариант — ханум. Для ханум просто тонко раскатываем пласт теста, равномерно распределяем начинку и скатываем рулетом, края рулета залепляем, чтобы начинка не выпала. Получившуюся «колбасу» выкладываем спиралью на лист мантоварки. При подаче ханум придется нарезать.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Тыквенный кекс с апельсином

Без сладенького, конечно, никуда, поэтому напоследок предлагаем приготовить десерт из тыквы. Существует очень много вариантов приготовления пирогов и прочих сладких блюд из этого овоща. Очередной оригинальный вкус, подсмотренный у кулинаров и усовершенствованный своими силами, — кекс из тыквы.

Готовится он гениально просто: взбиваем миксером 4 яйца до белой пены, добавляем 0,5 стакана сахара и пакетик ванилина или ванильного сахара. В отдельной миске взбиваем 200 г сливочного масла с еще 0,5 стакана сахара. Натираем 200 г очищенной тыквы на мелкой терке плюс цедра одного апельсина — все это добавляем в масло, перемешиваем и добавляем взбитую яичную массу.

Финальным аккордом будет 1,5 стакана просеянной муки. Сюда же засыпаем пакетик разрыхлителя, 1 ч. л. корицы и щепотку соли для баланса вкуса. Тесто аккуратно перемешиваем лопаткой или миксером на низких оборотах.

Кекс выкладываем в любимую форму, смазанную маслом и простеленную пергаментной бумагой. Выпекаем 40-50 минут при 200 градусах.

Готовый кекс можно посыпать сахарной пудрой или залить апельсиновой помадкой. Для этого разогреваем на огне сок одного апельсина с 2 ст. л. сахара и 50 г сливочного масла, добавляем 1 ч. л. кукурузного крахмала и размешиваем, чтобы не было комочков. Смесь немного увариваем до загустения — помадка готова.

Совет дня

Всегда выбирайте максимально яркую и сладкую тыкву. Блюда из нее будут такими же яркими и вкусными, а насыщенный оранжевый цвет в холодные дни добавит ощущения солнца и поднимет настроение.

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