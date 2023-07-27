Самосуд над подростком в центре Волгограда: девушка на элетросамокате сбила ребенка

В среду, 26 июля, в центре Волгограда произошло два инцидента, которые связаны между собой. Сначала 15-летняя школьница на электросамокате случайно сбила 8-летнего ребенка. После происшествия две женщины вели себя агрессивно по отношению к виновнице столкновения, сообщает novostivolgograda.ru .

«Я же извинилась. Ну пожалуйста!», - кричала испуганная самокатчица

Девушка случайно наехала на 8-летнего ребенка, который упал и сильно ушибся. Две женщины, предположительно родственницы потерпевшего, схватили девушку и посадили на скамейку, не давая сделать лишнего движения. Они разговаривали с ней достаточно грубо. По неподверженной информации, женщины несколько раз ударили школьницу. Прохожие снимали на видео и выложили в сеть. Момента избиения на нем нет, но с девочкой действительно грубо разговаривали. Подросток была очень напугана. В сети с одной стороны поняли состояние женщин, с другой – назвали происходящее самосудом.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Жители города ранее не раз поднимали вопрос опасного вождения людей на электросамокатах. Завотделением травматологии и ортопедии больницы №25 Евгений Ермолаев рассказал о множестве обращений вследствие ДТП с участием самокатов.