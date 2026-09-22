«Ограничили подачу электричества»: на Нерюнгринской ГРЭС загорелись турбина и трансформатор
В Якутии на Нерюнгринской ГРЭС загорелись турбина и трансформатор
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Утром 22 сентября на Нерюнгринской государственной районной электростанции произошло возгорание. По информации оперативного штаба Якутии, огонь охватил трансформаторную подстанцию первого энергоблока, а также турбину в машинном зале.
«В результате под ограничение электроэнергии попали потребители г. Нерюнгри от подстанции "Городская"», — сообщили в оперштабе.
В настоящее время специалисты занимаются тушением пожара. После ликвидации возгорания энергетики приступят к восстановлению электроснабжения жителей города.
Ранее сообщалось о том, что в Щелкове установят все обстоятельства пожара на мусоросортировочной станции.