Слуцкий рассказал о девушках, охотящихся за футболистами

По его словам, такие «хищницы» начинают ходить на футбол лет с 14 и уже тогда присматривают себе «жертву». При этом им совсем не обязательно разбираться в футболе, они вычисляют потенциального жениха по косвенным признакам: этот капитан команды — значит, хороший игрок, нападающий забивает голы — значит тоже перспективный кандидат. После этого девушки начинают преследовать выбранного игрока, пытаются назначить ему свидание.

«Есть такие футбольные тарелочницы, так можно, наверное, их назвать, вот, которые реально разрабатывают целую программу, как им захомутать футболистов», — сказал Слуцкий.

Тренер отметил, что на его памяти были как удачные случаи «охоты», так и досадные промахи. Например, девушка сумела выйти замуж за перспективного футболиста, а тот получал травму и заканчивал со спортом. В этих случаях Слуцкого поражала стремительность развода.

Ранее Леонид Слуцкий назвал главных претендентов на победу в РПЛ.