«Соблюдайте меры безопасности». Самарская область подверглась крупной атаке БПЛА

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Самарскую область. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА», — написал он.

Федорищев призвал соблюдать меры безопасности, а также перейти в защищенное место и не стоять у окон.

До этого в самарском аэропорту Курумоч временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 20 сентября над столицей сбили186 БПЛА.