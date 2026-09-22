«Соблюдайте меры безопасности». Самарская область подверглась крупной атаке БПЛА
Федорищев: Самарскую область атаковали дроны ВСУ
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Самарскую область. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА», — написал он.
Федорищев призвал соблюдать меры безопасности, а также перейти в защищенное место и не стоять у окон.
До этого в самарском аэропорту Курумоч временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 20 сентября над столицей сбили186 БПЛА.