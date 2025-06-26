Новый возлюбленный подарил Муцениеце кольцо за 6 млн рублей

Актриса Агата Муцениеце готовится к свадьбе с 41-летним аккордеонистом Петром Дрангой. Как пишет KP.RU, мужчина сделал звезде роскошный подарок: кольцо с бриллиантами стоимостью более 6 млн рублей.

В мае музыкант сделал предложение возлюбленной во время совместного путешествия по Крыму. Сейчас актриса на пятом месяце беременности, но продолжает вести активный образ жизни, посещая спортзал.

Как выяснили звездные обозреватели, Дранга подарил невесте кольцо стоимостью более 6 миллионов рублей. Ювелиры отмечают, что украшение из белого золота с бриллиантом весом 3,57 карата выполнено в классическом стиле. Несмотря на скорую свадьбу, пара пока живет раздельно — Муцениеце в своей квартире, а Дранга в своем доме.

Отмечается, что после развода с Павлом Прилучным в 2020 году актриса долгое время участвовала в эротической постановке «Абсолютно другая нага», но покинула проект из-за беременности. Сейчас она продолжает работать на телевидении, получая гонорары за участие в ток-шоу.

Вокруг пары ходят слухи о тайном покровителе Муцениеце. Поводом для сплетен стал новый «Майбах» актрисы, однако близкие к звезде источники утверждают, что автомобиль она приобрела у подруги. Теперь кольцо стало более ценным предметом в роскошной коллекции актрисы.

Ранее сообщалось, что поклонники Муцениеце отреагировали на новость о подтвержденной беременности.