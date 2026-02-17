Самозахват по-доброму: житель Одинцова оставил на месте детские санки и записку для водителей

Фото: [ REGIONS ]

Местный житель решил проявить смекалку и забронировал пространство для машины весьма необычным способом. На расчищенном от снега пятачке у дома № 6 по Красногорскому шоссе появились детские санки с прикрепленной запиской: «Очищено для авто с ребенком. Не занимать».

Очевидцы рассказали, что снегокат красовался на импровизированном «зарезервированном» месте в утренний час пик, когда жители массово разъезжались по делам. Однако бронь не сработала: первая же проезжающая машина без лишних раздумий заняла свободное место, проигнорировав послание.

В комментариях соседи разделились на два лагеря. Одни уверены: родители с малышами действительно нуждаются в приоритете, особенно в снегопады, когда найти свободный клочок асфальта сложно. Другие возражают: личные вещи на парковке — не аргумент, а попытки самозахвата только провоцируют ссоры и хаос.

Жильцы надеются, что противостояние не перерастет в войну. Кроме того, оставленные на парковке посторонние предметы — будь то санки, конусы или любые другие вещи — создают помехи для проезда машин и качественной расчистки снега сотрудниками коммунальных служб.

«Дороги, тротуары, дворы, скверы и парки являются территорией общего пользования. Следовательно, попытки ограничить доступ к местам парковки на общественных территориях нарушают закон», — прокомментировал для REGIONS юрист Сергей Самсонов.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске автохам на «трехсотке» нарушил ПДД и попросил вызвать ГАИ.