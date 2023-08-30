Самые богатые люди Нижегородской области могут содержать целый город

Корреспондент издания проанализировал данные. Чистые активы ста бизнесменов превышают 136 млрд рублей. Авторы рейтинга анализировали данные прошлого года. Доходы Нижнего Новгорода за аналогичный временной период составляют 70 млрд рублей. Таким образом, самые богатые люди Нижегородской области могут содержать Нижний Новгород на протяжении двух лет.

Авторы проанализировали, что самые богатые люди чаще всего владеют активами автомобильного и строительного, продовольственного и химического, а также медицинского бизнеса. Издание также подготавливало рейтинг в прошлом году. Позиции некоторых бизнесменов менялись, при этом появлялись новички.

Авторы также заметили тенденцию сокращения появления женщин в рейтинге. В прошлый раз в ТОП-100 вошло 11 представительниц женского пола, в нынешнем – только девять. В рейтинге лидирует Элада Львовна Нагорная, которая занимается строительным бизнесом. Также она известна как экс-жена бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

Владелец автомобильного бизнеса Алексей Владимирович Мамочкин третий год подряд получил звание самого богатого человека Нижегородской области. Бизнесмен развивается в автомобильной отрасли.

Рейтинг учитывает данные бизнесменов о доходе за 2022 год. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что год был сложным для всех отраслей бизнеса. В рейтинг не вошли бизнесмены с сомнительной репутацией, так как неясно, откуда они берут деньги для развития дела. Авторы выставляли баллы на основе данных о выручке, а затем суммировали очки.