«Самые красивые первыми уходят»: поклонники активно обсуждают в Сети новый выпуск проекта «Битвы титанов»

Пользователи соцсетей обсуждают выпуск четвертого сезона «Битвы титанов», после которого телеведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова из Сургута покинула проект ТНТ, сообщил muksun.fm.

Анализ соцсетей показал Муксун.ФМ, что многие поклонники телеведущей очень расстроились. Они оставляли поддерживающие комментарии. Некоторые пользователи высказали мнение, что Ольга Петрикова была одной из самых красивых участниц проекта. Один из комментаторов отметил, что наблюдать за достижениями телеведущей на проекте было приятно.

«Да, самые красивые первыми уходят. Пасека, Бондарева, Тиманина, Петрикова…» — написал пользователь соцсети.

По данным издания, во время испытания на веревочной лестнице участница смогла провисеть 20 минут. Согласно правилам проекта, удерживаться предстояло руками и ногами. Платформа, на которой держалась лестница, периодически переворачивалась. Телеведущая во время шоу прокомментировала причину неудачи. Она считает, что руки оказались слабыми для такого испытания.

Позже Ольга Петрикова вышла на связь со своими подписчиками в телеграм-канале. Она отметила, что посвятит проекту большой пост. Пока Ольга вернулась к привычному темпу жизни.

«Ну, а сейчас я еду на актерское мастерство, все возобновилось с февраля-месяца — вторник–пятница, по три часа, стабильно», — рассказала Ольга Петрикова.

Ранее сообщалось, что поклонники требуют дисквалифицировать армрестлера Битарова за поведение на шоу «Битвы титанов».