Чертенок сменил паиньку: поведение армрестлера в телепроекте на ТНТ вызвало критику у его поклонников

Поведение армрестлера из Югры Максима Битарова во время шоу «Битва титанов» (16+) вызвало критику некоторых его поклонников. Пользователи соцсетей призвали дисквалифицировать его за неспортивное поведение, сообщил muksun.fm.

По информации издания, во время испытания Максим Битаров позволил себе оскорбительные жесты в отношении соперников. В соцсетях он прокомментировал причины своего поведения.

«В первом сезоне я был паинькой, а во втором сезоне я был сезоне я был чертенком. Большинство огорчались, когда кто-то выбывал, а я очень сильно радовался», — рассказал спортсмен.

По данным издания, мнение поклонников разделилось. Так, один из комментаторов высказал мнение, что один поступок не должен настолько кардинально менять мнение о человеке. По его мнению, армрестлер и блогер всегда отличался позитивным мышлением. Он кажется добрым человеком. Пользователь уверен, что без причин Максим не позволил бы себе такое поведение.

«Макс — добрый человек, и много добра сделал, хейтить его за один выпуск такое себе», — парировал анонимный комментатор.

По информации издания, нашлись сторонники противоположного мнения. Пользовательница Оксана призналась, что после выпуска у нее осталось неприятное впечатление. Она написала, что Максим вызывал симпатию в первом сезоне. История его жизни казалась проникновенной. Однако новый выпуск кардинально изменил отношение. По словам Оксаны, участники команд на стримах отмечали, что поведение Максима изменилось.

«На стримах ребята из третьего сезона отмечали, что и вне камер он как-то не очень дружелюбно себя вел, с короной на голове ходил. Может, общее настроение команды так повлияло…» — размышляет Оксана.

