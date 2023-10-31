«Самые надежные»: В «Опоре России» оценили целесообразность ввоза в РФ китайских авто

Вице-президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Виталий Гуменюк рассказал о преимуществах и недостатках автомобилей, которые произведены в Китае и Японии, сообщает vostokmedia.com . Эксперт объяснил причины того, что теперь авто привозят из Китая, провел оценочный анализ и рассказал о сотрудничестве с партнерами из КНР.

Япония из-за санкций не может разрешать ввоз автомобилей собственного производства. Эксперт уверен, что японский рынок терпит фиаско из-за таких изменений.

«Нельзя сбрасывать со счетов и то, что японские машины считаются сегодня самыми надежными, поэтому пока и спрос на них остается на уровне», — отметил Виталий Гуменюк.

В сложившихся реалиях в Россию все больше завозят китайские авто. Есть информация, которая пока неподтвержденная, что для российских потребителей создадут автомобильный хаб. Представители автобизнеса начали искать новые способы заработка.

Предполагается, что авто из Китая будут выставлять в Суйфэньхэ для ознакомления. Собираются построить специальную площадку - своеобразный выставочный центр. Потом какие-то модели могут уже завозить в большом количестве в РФ.

«Китайская сторона увидела интерес к этому проекту, выразив полное согласие сотрудничать, развивать это направление», — отметил Виталий Гуменюк.

Одна из основных проблем - китайские инструкции к авто написаны исключительно на государственном языке. Перевода на русский обычно нет. В «Опоре России» предложили иностранным коллегам отредактировать все инструкции. Есть и другого формата проблемы:

«Первое, на что мы обратили внимание, это то, что не существует в Китае такого аукциона подержанных машин, как в Японии. Не отлажен контроль качества и отслеживания истории автомобилей», — рассказал Виталий Гуменюк.

Опыт сотрудничества с партнерами из КНР говорит о том, что они быстро откликаются и вносят коррективы. Относительно ценовой политики россиянам беспокоиться не стоит. Японские авто не отличаются ценами от китайских.

Виталий Гуменюк отметил, что будет еще много сложностей после того, как китайские авто станут пользоваться популярностью у россиян. Необходимо будет наладить поставки деталей к авто и открыть сервисные представительства. Сотрудничество с КНР не закончится только на стадии ввоза легковых авто.

«На встрече в Суйфэньхэ от китайской стороны прозвучало, что они готовы наладить в регионе сборочное производство автопоездов, прицепов, автовозов. Сейчас идут переговоры, выбирается площадка. Думаю, что в ближайшие 3-4 месяца это производство будет запущено. И, скорее всего, это направление и дальше будет развиваться, и появятся сборочные линии спецтехники и грузового транспорта», — рассказал Виталий Гуменюк.

Отзывы о китайских авто пока противоречивые. Одним россиянам нравятся, другим - нет. Не все автомастера умеют в них разбираться и обслуживать.

Ранее руководитель Академии СМ. Expert и Авто.ру Дарья Челядинова перечислила, какие марки китайских авто уже пользуются популярностью у россиян.