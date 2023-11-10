Самые уродливые здания Перми - в фотоподборке Properm.ru

В Перми есть много красивых и современных зданий. Некоторые объекты являются исторической ценностью и украшают улицы города. Но есть здания, которые корреспонденты Properm.ru посчитали уродливыми или несуразными.

Фото: [ Кирилл Козлов / properm.ru ]

БЦ «Привилегия» давно стало поводом для шуток всех горожан. Люди замечают сходство башни с мужским половым органом. Здание расположено в исторической части города, что особенно вызывает удивление у жителей, сообщает properm.ru.

Фото: [ Кирилл Козлов / properm.ru ]

На улице Ленина расположен объект, который строили в 2000-ые годы. Тогда казалось, что людям дозволено все. Каждый хотел выйти за рамки. Видно, архитекторы тоже решили показать свои креативные способности. Так и появилось стеклянное здание разной формы. Сначала в нем работало одно кафе, потом другое. Теперь здание пустует.

Фото: [ Кирилл Козлов / properm.ru ]

В центре города стоит дом, сверху которого будто достроили еще один дом. Во всяком случае такие ассоциации возникают у редакции. Журналисты назвали объект «пошлятиной». Особенно люди возмущены тем, что многоэтажный дом странной формы возвели именно в центре исторической части Перми.

Фото: [ Кирилл Козлов / properm.ru ]

Относительно ЖК «Онегина» претензии есть не только к архитекторам, но и местной администрации, которая разрешила посреди города построить такое высокое здание. Оно закрывает вид на Пермь. Дом редакция сравнила с костью, которая торчит из сломанной ноги.