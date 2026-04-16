Искусство искренности: как говорить о чувствах и сохранить любовь — советы психолога

В библиотеке «БУК» во Владивостоке прошла встреча проекта «Психология отношений». Перед участниками выступила практикующий психолог Екатерина Жереновская. Она объяснила собравшимся, как перестать обвинять партнера и начать правильно говорить о своих чувствах, сообщил vostokmedia.com.

Особое внимание на встрече психолог уделила тому, как люди обычно формулируют свои претензии. По словам Жереновской, фразы в духе «почему здесь валяется тряпка» на самом деле не являются вопросами. Эксперт утверждает, что это — скрытые обвинения, которые только усугубляют конфликт. Вместо таких конструкций она предлагает научиться искренне говорить о собственных чувствах и ожиданиях от партнера.

«А что я хочу на самом деле сказать? "Я расстроена, потому что убирала тут, и для меня это место было важным. А когда я увидела тряпку, я подумала, что ты не ценишь мои усилия". Это разговор про чувства. А "почему валяется тряпка" — это конфликтная конструкция», — во время встречи рассказала практикующий психолог, психодраматерапевт с европейской сертификацией Екатерина Жереновская.

Еще одна важная тема, которую затронула психолог, касалась способности замечать хорошее. Как пояснила Жереновская, люди эволюционно устроены таким образом, что их мозг автоматически фокусируется на негативе — на том, что может быть опасным. Это врожденный механизм выживания. А вот для того чтобы замечать радость, по словам эксперта, необходимо специально тренировать свое внимание.

Ранее сообщалось, что психолог выдвинула бесплатный и приятный метод борьбы со стрессом.