Самый сильный за 90 лет тропический циклон обрушился на Майотту

На французский заморский департамент Майотта в Индийском океане обрушился тропический циклон. Специалисты назвали его самым сильным за последние 90 лет, сообщила метеорологическая служба Франции.

РИА Новости проанализировало публикации иностранных СМИ о циклоне. Метеорологи понимали, что на регион надвигается мощное природное явление. Они оповестили население. Необходимые меры предприняла местная власть. В частности, был введен полный локдаун. Синоптики предполагали, что скорость ветра достигнет 250 км/ч. Кроме того, ожидались сильнейшие осадки. Прогнозы оказались частично правдивыми.

«Мощный циклон «Шидо» обрушился на Майотту с полной силой. Скорость порывов ветра, наблюдаемая на всей территории, превысила 200 километров в час. Речь идет о циклоне небывалого для Майотты размаха более чем за 90 лет», — говорится в сообщении метеослужбы в соцсети X.

Источники агентства Франс Пресс проинформировали о гибели двух человек, причина — бушующий ураган. Исполняющий обязанности министра транспорта Франции Франсуа Дюровре поделся первой информацией о последствиях циклона. Известно, что серьезные разрушения получил аэропорт. Масштабные ремонтные работы предстоит выполнить на диспетчерской вышке. Инфраструктура на острове нарушена.

Энергетикам предстоит восстановить абонентам электроэнергию. И.о. министра экологических преобразований и энергетики Аньес Панье-Рюнаше заявила об отсутствии света у 15 тыс. домохозяйств. В субботу, 14 декабря, власти Франции намерены провести экстренное совещание, чтобы обсудить дальнейшие действия по ликвидации последствий урагана.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву снежного циклона.