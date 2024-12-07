«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву снежного циклона

Центральный регион России накрыл снегопад. Госкорпорация «Роскосмос» показала, как это выглядит со спутника, аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

По сообщению компании, синоптики обещают снежный покров в Центральном регионе страны 7 декабря. В Москве и области снежные осадки местами могут привести к сугробам до девяти сантиметров. Субботний снег уже выпал на территориях столицы и области.

В настоящее время оборудование компании продолжает следить за обстановкой со спутников.

Напомним, что 1 ноября «Роскосмос» также публиковал снимки североатлантического циклона «Мартина». Он принес с собой погодные изменения: снег, ливни и штормовой ветер. Впечатляющие фотографии получили со спутника «Метеор-М».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье оперативно устранили последствия циклона «Каэтано» в конце ноября.