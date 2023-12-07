Санкции Запада сделали отечественный фастфуд полезным и популярным - представители рынка

Рынок фастфуда набрал обороты в период пандемии. До этого времени клиенты делали заказы, но не столь активно. После снятия ряда ограничений потребность в еде быстрого приготовления не пропала, рассказывают представители отрасли. Сфера имеет множество особенностей развития, сообщает novostivolgograda.ru .

Так, в Волгоградской области есть несколько сетей, которые занимаются приготовлением фастфуда.

«Рынок фастфуда глобально изменился в годы пандемии, потому что до этого мы не имели такого объема и качества услуг доставки, какой есть сейчас, — объясняет «НовостиВолгограда.ру» владелец Bahnhof Алексей Новокщенов. — До ковида у нас в основном были ресторанное и банкетное направления, но после 2020-го года пришлось подтянуть доставку, и сейчас это один из ключевых наших сегментов. Сегодня только в доставке у нас порядка 80 сотрудников и хорошие перспективы дальнейшего роста.»

Местная сеть «БлинБери» добралась из Волгограда даже в Москву. Новые точки открывались постепенно. Владелец Евгений Купко рассказал, что важно понимать особенности жизни горожан в небольших городах и в крупных населенных пунктах. Тогда не будет проблем с развитием бизнеса.

Фастфуд становится полезнее. Производители стараются использовать натуральные продукты. Некоторые параллельно открывают магазины собственной, например, колбасной продукции и параллельно готовят пиццы и суши. Иногда в меню появляется комбинация фастфуда с ингредиентами национальной кухни.

«В наши дни российский рынок переориентировался на свои собственные продукты питания и ингредиенты для их приготовления, — отмечает в беседе с «НовостиВолгограда.ру» президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — Ну и как минимум произошло расширение на наши дружественные страны, ЕАЭС и СНГ.»

Популярность отечественного рынка быстрого питания возникла после ухода многих западных компаний, так что санкции против РФ все же позволяют развиваться местным бизнесменам.