Саудовская Аравия и Кувейт объединились против Ирана

Саудовская Аравия и Кувейт выработали общую позицию относительно того, кому принадлежат природные ресурсы в морской части «Зоны раздела», в частности, месторождения газа Араш, сообщает oilcapital.ru . Теперь обе стороны призывают Иран к дипломатическому урегулированию данного вопроса.

Конфликт начался еще в 2022 году. Саудовская Аравия и Кувейт решили совместно проводить исследовательские работы по писку природных ископаемых в Персидском заливе. Иран сразу заявил, что против и считает подобные меры незаконными. Позже Кувейт проинформировал, что приступит к разработкам на газовом месторождении Араш. Иран снова назвал подобную инициативу незаконной. Через некоторое время Саудовская Аравия присоединилась к Кувейту с целью добычи газа в Араше.

Партеры снова приглашают Иран для обсуждения вопросов по демаркации. Все трое участников конфликта заявляют, что не хотят усугублять ситуацию и доводить до крайних мер. В публичном пространстве они заявляют, что готовы к переговорам, но действия друг друга не признают.