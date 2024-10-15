Саундтреки из турецких кинокартин прозвучат на концерте в Ставрополе

Саундтреки из известных турецких сериалов и фильмов прозвучат на концерте Symphony of the Cinema в Ставрополе, сообщил newstracker.ru.

Турецкие сериалы стали фаворитами у многих российских зрителей. В Ставрополе решили организовать концерт, во время которого под сопровождение оркестра прозвучат самые популярные композиции. Параллельно на экране будут транслировать трогательные моменты из популярных кинокартин.

Организаторы раскрыли некоторые фильмы, саундтреки которых прозвучат на концерте Symphony of the Cinema: «Великолепный век», «Королек-птичка певчая», «Зимородок», «Черная Любовь», «Постучись в мою дверь». Зрителями могут стать все желающие старше 12 лет.

Шоу было положительно воспринято в разных городах. Концертная программа, посвященная турецким сериалам, проходит в России впервые. В Ставрополе мероприятие состоится 10 ноября.

Ранее сообщалось, что на съемках турецкого сериала «Основание: Осман» главе республики Чечня Рамзану Кадырову подарили лошадь, турецкую саблю и доспехи.