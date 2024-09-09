На съемках турецкого сериала Рамзану Кадырову подарили лошадь и саблю

Рамзан Кадыров посетил съемочную площадку турецкого сериала «Основание: Осман», продюсер которого подарил гостю скакуна, турецкую саблю и доспехи. Об этом глава Чечни сообщил в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что помимо продюсера картины пообщался с актерским составом и особенно отметил атмосферу, царившую на съемочной площадке. Однако, больше всего главу республики впечатлило отражение в сериале местного искусства и умение Боздага «показывать красоту и чистоту» ислама.

Ранее сообщалось о том, что в Варшаве экстренную посадку совершил самолет, направлявшийся из Москвы в Стамбул. В небе воздушное судно пробыло два часа, после чего командир решил прервать полет.