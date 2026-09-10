Объявлен конкурс: в Коломне проведу благоустройство парка
Конкурс на благоустройство парка объявили в Коломне
Фото: [Медиасток.РФ]
В Коломне объявили конкурс на благоустройство Мемориального парка. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что его проведут в электронной форме, извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы затронут территорию площадью 5,7 га, они пройдут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета области и городского округа. Благоустройство завершат в 2027 году.
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