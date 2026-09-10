Жители Подмосковья подали более 85 тыс. заявок на присвоение статуса нуждающегося в соцобслуживании

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 85 тыс. электронных заявлений на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Соцпомощь», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При заполнении заявления умные сервисы автоматически проверят наличие аналогичных, но еще нерассмотренных обращений.

Отметим, что статус могут получить жители, которые, например, не могут сами себя обслуживать и самостоятельно передвигаться, воспитывают ребенка с трудностями в социальной адаптации, остались без работы.

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