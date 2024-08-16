Сбивший в Перми 81-летнюю женщину водитель признал вину

Материалы дела переданы в суд. В ходе предварительного следствия водитель признал вину. В ходе расследования было установлено, что мужчина управлял маршрутным автобусом «ЛиАЗ». Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. Светофор сигнализировал, что пешеходы имеют право на движение. Вопреки этому 46-летний водитель нарушил ПДД и не уступил ей дорогу. Он поворачивал на перекрестке из-за поворота. Автобус проехал по женщине.

Женщина погибла на месте ДТП. Суд установил водителю меру пресечения в виде подписки о невыезде при условии, что он не будет нарушать общественный порядок или законодательство РФ. Материалы дела направили в Свердловский районный суд. Максимальный срок наказания в рамках инкриминируемой статьи — пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кемерове таксист стал виновником ДТП, сбегая от сотрудников Росгвардии, после чего попал в еще одну аварию с участием нескольких иномарок.