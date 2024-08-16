Таксист устроил погоню и два ДТП в Кемерове
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Пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области делится подробностями, как проходило задержание таксиста, нарушившего правила дорожного движения, сообщил sibdepo.ru.
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии зафиксировал момент ДТП, виновником которого, предположительно, был водитель такси. Мужчина покинул место ДТП. Сотрудники Росгвардии устроили погоню. Водитель набирал скорость и пытался скрыться. По дороге он снова попал в аварию одновременно с несколькими иномарками, после чего продолжить следование уже не смог из-за отсутствия технической возможности.
Сотрудники Росгвардии выяснили, что водителю 39 лет. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Информацию о трех происшествиях передали в ГИБДД. Сотрудники ведомства прибыли на место ДТП. Таксисту назначили экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов будут детально разбираться в ситуации, чтобы определить уровень ответственности мужчины.
Ранее сообщалось, что жителям и гостям Кемерова перед каждым сеансом в кино включают ролик о правилах безопасности на дорогах.