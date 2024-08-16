Таксист устроил погоню и два ДТП в Кемерове

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии зафиксировал момент ДТП, виновником которого, предположительно, был водитель такси. Мужчина покинул место ДТП. Сотрудники Росгвардии устроили погоню. Водитель набирал скорость и пытался скрыться. По дороге он снова попал в аварию одновременно с несколькими иномарками, после чего продолжить следование уже не смог из-за отсутствия технической возможности.

Сотрудники Росгвардии выяснили, что водителю 39 лет. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Информацию о трех происшествиях передали в ГИБДД. Сотрудники ведомства прибыли на место ДТП. Таксисту назначили экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов будут детально разбираться в ситуации, чтобы определить уровень ответственности мужчины.

Ранее сообщалось, что жителям и гостям Кемерова перед каждым сеансом в кино включают ролик о правилах безопасности на дорогах.