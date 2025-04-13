ъ: сбор средств на бронированные «Газели» для СВО следствие расценило как поборы с бизнесменов

Сбор средств на приобретение бронированных автомобилей для участников спецоперации был расценен следствием как один из эпизодов получения взяток в рамках уголовного дела генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова, сообщил «Коммерсантъ».

Следствие предполагает, что Александр Зырянов три раза получал взятки в особо крупных размерах. Кроме того, зафиксирован факт возможного получения еще одной взятки. Однако сторона защиты отрицает обвинения. Юристы предоставляют документы и показания свидетелей, опровергающие предположение о взяточничестве.

По версии следствия, чиновник получил взятки в размере 4,5 млн руб. Кроме того, мог получить вознаграждение в размере 30 млн руб. Адвокат Роман Кандауров рассказал, что Александр Зырянов и председатель Новосибирского отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Игорь Салов в 2024 году организовали сбор средств для приобретения бронированных «Газелей». По его данным, именно дефицит этих автомобилей образовался в тот период времени в зоне спецоперации. Определенная сумма была собрана. Предприниматели Новосибирска активно приняли участие в сборе средств.

«Удалось найти около 3 млн руб., которых как раз хватило на покупку пяти бронеавтомобилей «Газель», которые ранее использовались в качестве инкассаторских машин, и их доставку в зону СВО. Среди этих денег были средства, которые следствие вменяет в качестве взятки», — рассказал защитник.

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