Сборщик шампиньонов за ₽114 тыс.: названы необычные вахтовые вакансии Подмосковья

В Московской области за первые семь месяцев 2026 года отмечен значительный рост интереса работодателей к вахтовому персоналу в отраслях, которые традиционно не ассоциировались с этим форматом занятости. По данным аналитиков Авито Работы, абсолютным лидером по динамике в регионе стала сфера гостиничного бизнеса и туризма, где число вакансий увеличилось почти вдвое — на 94 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом REGIONS рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

По данным аналитиков, средняя зарплата, которую предлагают вахтовикам в отелях и туристической отрасли, достигла 100 522₽ за сменный период. На втором месте по динамике — культура и досуг, где спрос на персонал вырос на 77 процентов, а оплата за вахту в среднем составляет ₽80 тыс. Аналитики связывают это с активным развитием внутреннего туризма, сезонными нагрузками и расширением событийной инфраструктуры. В первую очередь востребованы отельеры, аниматоры, актеры, официанты, бармены и обслуживающий персонал.

Работодатели активно используют вахтовую модель, чтобы оперативно закрывать кадровые окна в пиковые периоды. При этом сотрудникам предлагают не только высокий заработок, но и бесплатное жилье, питание, спецодежду и даже компенсацию проезда. Среди нестандартных предложений в регионе — вакансия сборщика шампиньонов в Подмосковье с доходом ₽114 тыс. за 30 смен, проживанием в хостеле и оплатой дороги. Также есть спрос на аниматоров в отели с оплатой от 4400₽ за смену и полным соцпакетом.

В других регионах также появляются необычные вахтовые предложения. Например, в Воронежской области ищут артистов в театр кукол с зарплатой от ₽90 тыс. за вахту и обучением. А в Бурятии открыта вакансия администратора альпаковой фермы с доходом до ₽90 тыс. за 30 смен.

Интерес соискателей к таким вакансиям также растет. В Московской области число откликов на предложения в сфере искусства и развлечений увеличилось на 102 процента. По мнению экспертов, кандидатов привлекает возможность работать в интересной, творческой или необычной сфере с гарантированным жильем и питанием.

«Растет трудовая мобильность соискателей: люди все чаще готовы рассматривать вахтовые позиции за пределами своего региона, если это дает доступ к интересным проектам и комфортным условиям. Это связано с изменением самого подхода к вахтовому формату», — заключил Роман Губанов.

Ранее сообщалось, что 45% жителей Москвы и Подмосковья ведут бизнес или планируют стартовать.