«Погружение в тарелку с рисом — миф»: эксперт по ремонту смартфонов развеял мифы и раскрыл эффективные правила ухода

В сентябре, когда в Московском регионе еще сохраняется теплая погода, а жители возвращаются к активной учебе и работе, смартфоны продолжают работать с повышенной нагрузкой. Навигаторы в городских пробках, постоянный поиск сети во время загородных поездок, прямое солнце и плотные чехлы способны привести к серьезной поломке аккумулятора и материнской платы. Об этом REGIONS рассказали в сервисе «Авито Услуги» совместно с экспертом по ремонту смартфонов Мурадом Махмудовым.

Почему смартфон перегревается и чем это грозит

По словам Мурада Махмудова, устройства выходят из строя не только из-за игр, но и от работы навигаторов на приборной панели автомобиля под прямыми лучами солнца. Сильный нагрев также провоцируют плотные чехлы, которые мешают отводу тепла и создают эффект «теплой одежды».

Специалист предупреждает: категорически запрещено заряжать раскаленный телефон или оставлять гаджеты в душной машине. Зарядка нагретого смартфона создает огромную нагрузку на аккумулятор и грозит повреждением материнской платы. МЧС также предупреждает о рисках возгорания аккумуляторов в нагретых авто.

Как распознать неисправность

При повышенной температуре современная электроника сама ограничивает яркость экрана, скорость работы и зарядку для самозащиты. Однако есть признаки, указывающие на реальную поломку:

телефон перегревается без нагрузки (например, при заказе еды);

самопроизвольно выключается;

корпус раздувается.

Если вы заметили эти симптомы, это явный признак неисправности, а не реакция на погоду.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Что делать при сильном нагреве

закройте все приложения;

снимите чехол;

уберите гаджет в тень.

Чего делать категорически нельзя

класть телефон в холодильник или морозилку — резкий перепад температур приведет к выпадению конденсата внутри корпуса;

оставлять смартфон в душной машине.

Лучшее решение — оставить смартфон в покое в тени на 20 минут до естественного остывания.

Вода и мифы о спасении

Эксперт отмечает, что технику часто приносят с повреждениями процессоров, дисплеев и Face ID после падения в воду. Даже имеющаяся влагозащита не спасает от морской соли или хлора из бассейна.

При попадании влаги нужно сразу обращаться в сервис, а не использовать народные методы:

сушка феном — запрещена;

погружение в тарелку с рисом — миф. Рисовый крахмал через разгерметизированные швы легко попадает внутрь корпуса, только усугубляя поломку.

«Зарядка перегретого смартфона опасна, поскольку помимо серьезной нагрузки на аккумулятор устройства, есть шанс повредить материнскую плату, что обернется дорогостоящим ремонтом. Лучше дать телефону остыть и только после этого ставить на зарядку», — заключил Мурад Махмудов.

Ранее сообщалось, что эксперт Амиров спрогнозировал подорожание техники весной из-за техсбора.