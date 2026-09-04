Жители Подмосковья воспользовались услугой по выдаче охотничьих билетов более 2 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Выдача охотничьих билетов» на региональном портале более 2 тыс. раз, ее можно найти в разделе «Документы» – «Спецразрешения». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявку могут подать дееспособные жители региона в возрасте старше 16 лет, для этого нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы, а также личную фотографию. Перед этим может потребоваться пройти тестирование на знание охотничьего минимума.

Получить билет на бумажном носителе можно в отделении МФЦ Московской области.

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