«Спартак» расторг контракт с нападающим, которого летом подписал на два года

ХК «Спартак» сообщил о расторжении контракта с нападающим Евгением Свечниковым по соглашению сторон.

Столичный клуб подписал 29-летнего форварда в нынешнее межсезонье и заключил с ним двухлетний состав. Сообщалось, что хоккеист будет зарабатывать 25 млн руб. за сезон.

В итоге старший брат звезды НХЛ Андрея Свечникова не провел за красно-белых ни одного официального матча.

Минувший сезон Евгений Свечников провел за хабаровский «Амур». В 34 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 16 (8+8) очков.

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