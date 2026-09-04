Из жертвы в преступника: в Долгопрудном вынесли приговор «курьерам поневоле»

В Долгопрудном суд вынес приговор трем молодым людям, которые стали жертвами телефонных аферистов, но в итоге сами оказались на скамье подсудимых. В четверг, 3 сентября, каждого из них приговорили к реальному сроку — от двух до трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Схема, в которую попали мужчины, оказалась классической для современных мошеннических колл-центров. Началось все с обычного звонка: неизвестные убедили их перевести личные сбережения на некий «защищенный» счет. А затем последовал новый звонок — с сообщением, что эти деньги якобы пошли на финансирование Вооруженных сил Украины.

Испугавшись обвинений в пособничестве терроризму, трое россиян продолжили выполнять инструкции незнакомцев. Финал оказался предсказуемым: мужчины приехали в Долгопрудный, где забрали у пенсионерки ₽16 млн и перевели их на счета мошенников. Самих же курьеров задержала полиция.

Происшедший случай вновь напоминает о схеме, которую активно используют злоумышленники, превращая жертв в соучастников преступлений. Сотрудники МВД предупреждают: если в разговоре звучат слова «безопасный счет», «резервный счет», «дистанционный обыск», «декларация наличных» — это верные признаки мошенничества. Услышав их, нужно немедленно положить трубку, чтобы избежать потери денег и уголовного преследования.