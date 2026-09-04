В Московском регионе значительно вырос интерес к предпринимательству. По данным совместного исследования Авито Промо и Авито Товаров, в котором приняли участие 10 тыс. россиян, 20 процентов жителей столицы и области уже владеют собственным бизнесом, а еще 25 процентов планируют открыть свое дело в течение ближайшего года, сообщил REGIONS.

По данным аналитиков, почти половина опрошенных — 45 процентов — либо уже вовлечены в предпринимательскую деятельность, либо находятся на стадии подготовки к старту. Из них 11 процентов ведут бизнес давно, еще 9 процентов запустились недавно.

Самыми популярными направлениями для бизнеса стали профессиональные услуги — их выбрали 27 процентов респондентов. На втором месте — продажа товаров с показателем 22 процента. Далее следуют сферы красоты и здоровья, а также строительства и ремонта — по 11 процентов каждая. Замыкают список образование (9 процентов), производство и общепит (по 8 процентов).

Коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли отметил, что электронная коммерция дает предпринимателям возможность начинать с удобного масштаба — можно протестировать спрос на отдельные товары или сразу выходить на рынок с крупными партиями.

Руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито Николай Сентюрин рассказал, что онлайн-продвижение востребовано на всех этапах развития бизнеса. Главным каналом привлечения клиентов e-commerce площадки назвали 38 процентов предпринимателей. Еще 25 процентов планируют использовать рекламу в поисковых системах, по 17 процентов — видеоплатформы и интеграции с блогерами.

В первой половине 2026 года 55 процентов владельцев бизнеса увеличили рекламные бюджеты. Основные причины: рост продаж (31 процент), сезонный спрос (29 процентов) и выход в другие регионы (26 процентов). При этом 48 процентов предпринимателей доверяют управление рекламой сторонним специалистам и агентствам, тогда как 39 процентов предпочитают вести кампании самостоятельно.

«Авито позволяет начинать в комфортном для себя масштабе: протестировать спрос на несколько товаров или сразу работать с большими партиями, попробовать новую нишу и понять реакцию покупателей. А по мере роста бизнеса — опираться на данные и инструменты платформы, чтобы находить новые точки развития», — заключил Алексей Ли.

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