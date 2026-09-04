Юлия Снигирь восхитила фанатов откровенной фотосессией в кружевном белье

43-летняя российская актриса и звезда сериала «После Фишера. Инквизитор» Юлия Снигирь вновь подтвердила свой статус одной из самых стильных российских актрис, пишет «Леди.Mail». Она опубликовала кадры с новой фотосессии, которые вызвали бурное обсуждение в Cети.

Актриса позировала в откровенном образе: полупрозрачный кружевной бюстгальтер на тонких бретелях и длинная шелковая юбка. Дополнило лук массивное украшение на шее с крупными черными подвесками. Волосы Юлии были собраны, а макияж — максимально естественный.

Поклонники уже успели оценить смелость актрисы и ее умение выглядеть эффектно в любом возрасте. Многие отметили, что она выглядит ярче, чем в юные годы.

Ранее сообщалась, что экс-участница Comedy Woman Сысоева и блогер Коля Безопасность отметили восемь месяцев отношений новой фотосессией.