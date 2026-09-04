«Гистология чистая»: телеведущая «России 24» Мария Гладких заявила о победе над раком

35-летняя телеведущая «России 24» Мария Гладких поделилась радостной новостью: она победила меланому, передает Super. В личном блоге она сообщила, что гистологическое исследование после удаления злокачественного образования оказалось чистым.

По словам журналистки, операция прошла в середине августа и теперь она может вздохнуть с облегчением. В своем посте Мария честно рассказала, что главное осознание, которое пришло к ней после болезни, заключается в том, что все проблемы решаемы, кроме проблем со здоровьем.

«У всех проблем есть год спустя. Кроме здоровья», — отметила Гладких.

Она также затронула тему психосоматики, признавшись, что диагноз подтвердился в период глубокой депрессии, когда она не видела смысла в жизни. Именно болезнь заставила ее переосмыслить многое.

Мария подчеркнула, что регулярные проверки у дерматологов помогли выявить опасную родинку на ранней стадии. На очередном чекапе врач обратил внимание на подозрительное образование, и опасения подтвердились.

После операции телеведущая опубликовала фото, на котором виден большой шрам, но отметила, что теперь ее главная задача — жить дальше и помогать другим. Она призвала всех не пренебрегать профилактикой и внимательнее относиться к своему здоровью.

Ранее блогер Валерия Чекалина сделала новое заявление о болезни.