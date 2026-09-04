«Я была в США не ради красивой жизни»: Лянка Грыу раскрыла причины отъезда за океан

38-летняя звезда сериала «Барвиха» Лянка Грыу объяснила причину своего длительного пребывания в США, пишет StarHit. Так она ответила на язвительный комментарий подписчика.

Оказалось, артистка уехала за океан не ради красивой жизни, а чтобы спасти своего сына, у которого диагностировали аутизм.

Лянка рассказала, что почти восемь лет посвятила изучению различных методик лечения, и за это время у ребенка произошел большой прогресс — сейчас он ходит в школу и ведет активную социальную жизнь.

«Мой ребенок проходил долгую реабилитацию, я спасала его жизнь, и у меня не было планов на работу за границей. Я живу и снимаюсь в кино в России, так было и так будет», — заявила Грыу.

После опыта борьбы за здоровье сына Лянка задумалась о том, чтобы помогать другим мамам, столкнувшимся с похожей ситуацией. Сначала она сомневалась, ведь у нее нет диплома специалиста, но затем пришла к выводу, что ее личный опыт может быть ценным. Актриса также рассказала, что переняла знания у зарубежных экспертов и многое поняла о воспитании особенного ребенка.

Лянка родила сына от режиссера Михаила Вайнберга, но их брак, длившийся 12 лет, распался в 2022 году. Михаил впоследствии женился на актрисе Анастасии Меськовой, которая раньше хорошо дружила с Грыу.

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