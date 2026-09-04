В Сергиево-Посадском объявили конкурс на строительство участков теплосети

В Сергиево-Посадском округе объявили конкурс на строительство участков тепловой сети, работы начнутся в Пересвете после определения подрядчика. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что конкурс пройдет в электронной форме, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Специалистам предстоит провести работы, связанные с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, строительством местных трубопроводов горячей воды. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета области и округа. Их планируют завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.