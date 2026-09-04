Следы шин или игра воображения? На снимках поверхности Марса заметили странную линию

Снимок NASA с Марса снова вызвал споры в соцсетях: пользователи заметили на нем узор в пыли, похожий на следы шин, пишет Daily Mail. Фото сделал марсоход Curiosity 19 мая 2025 года во время работы в кратере Гейла.

На панораме виден пыльный марсианский ландшафт с холмами и далекими горами. Однако внимание привлекла ровная линия на грунте, напоминающая след от колеса. Некоторые пользователи предположили, что это следы самого Curiosity, но другие отметили, что узор не похож на обычные следы марсохода.

Еще один снимок, сделанный через две минуты с другого ракурса, показал тот же рисунок. Это усилило обсуждения, хотя никаких доказательств работы какого-либо механизма или существования разумной жизни на Марсе нет.

Фото распространила любительница космической тематики Кари Сивертзен. По ее словам, она хотела обратить внимание не на «следы», а на углубления рядом, которые могут быть связаны с древними водными процессами или последствиями удара.

Скептики напоминают о парейдолии — склонности мозга видеть знакомые формы в случайных объектах. Подобное уже происходило с «лицом на Марсе», которое позже оказалось обычным холмом, что стало очевиднее на более четких снимках.