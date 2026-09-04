В Лосино-Петровском стартовало строительство новой станции водоочистки

В рабочем поселке Свердловский Лосино-Петровского округа началось строительство современной станции водоподготовки на улице Полевая, стройплощадку уже укомплектовали необходимым оборудованием. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На площадку завезли шесть аэромагнитных установок (аэромагов), которые предназначены для безреагентного обезжелезивания и глубокой дегазации воды. Внутри них происходит интенсивное насыщение жидкости кислородом, что запускает процесс окисления растворенного железа и сероводорода. В результате вредные примеси переходят из растворимой формы в нерастворимый осадок, который затем отфильтровывается.

Модернизация позволит охватить 32 многоквартирных жилых дома и пять социальных объектов. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что в регионе на межведомственных Штабах перед включением в госпрограмму уделяется внимание объектам, чувствительным для жителей

Новый комплекс запустят в декабре 2026 года. Этоулучшит качество подаваемого ресурса для более чем 15 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.