Подмосковные гонщики завоевали медали этапа чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу

Подмосковные гонщики завоевали медали по итогам пятого, финального этапа чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу (RDRC), который прошел 29 и 30 августа на автодроме RDRC Racepark в Раменском округе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований стади более 260 гонщиков из разных регионов России. Игорь Гейнрихс из Красногорска одержал победу в классе «3,99» (чемпионат России), Вячеслав Корнейцев из Клина - в классе «Про 8,5-9,5» (Кубок РАФ), Сергей Савченко из Юсупово - в классе «Электро» (Кубок Московской области).

Вторые места заняли Андрей ТТ из поселка Власиха в классе «Все звезды (All Stars) ET» (Кубок РАФ) и Михаил Пахомов из поселка Селятино в классе Moto Pro 8,0, третьи - Андрей ТТ в классе «Стрит ET» (Чемпионат Москвы) и Максим Гузенков из Балашихи в классе Mad Buckets (Чемпионат Москвы). По итогам сезона 2026 года подмосковные гонщики вошли в тройки сильнейших в своих классах.

Этапы чемпионата и Кубка России завершены. Теперь гонщиков ждет Суперкубок RDRC, который пройдет 12 и 13 сентября на трассе RDRC Racepark.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.