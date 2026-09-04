В Подмосковье жители подали более 8 тыс. заявок на выплату к юбилею брака

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 8 тыс. заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Единовременное пособие в регионе могут получить пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Для его оформления нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления, указать реквизиты, на которые поступят деньги, и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Отметим, что к последующим юбилеям выплату назначают в беззаявительном порядке.

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