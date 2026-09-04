Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском диктанте «Россия — дом народов», который впервые пройдет в онлайн-формате в энциклопедии РУВИКИ во вторник, 8 сентября. Его приурочили ко Дню языков народов Российской Федерации и Году единства народов России, сообщили в пресс-службе энциклопедии.

В российских регионах также организуют очные площадки диктанта, онлайн-диктант будет доступен 8 сентября по ссылке. Участниками смогут стать все желающие, тест запустят на 21 языке, в том числе русском, алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском и так далее.

«В Год единства народов России мы хотели внести свой вклад в поддержку культурного наследия нашей страны. Участие в диктанте дает нам возможность показать, что современные технологии помогают развивать языковое многообразие и способствуют его сохранению в мире цифрового будущего», — отметил генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева добавила, что диктант выступит не только проверкой грамотности, но и станет актом уважения к многогранному наследию страны. В 2026 году его темой стал Год единства народов России, в основу текста вошли фрагменты произведений Расула Гамзатова — выдающегося аварского поэта.

После завершения теста участники получат именной сертификат, он не предполагает выставления оценок. Проект реализуется Домом народов России совместно с интернет-энциклопедией РУВИКИ при поддержке ФАДН России, Института языкознания РАН и Фонда «Тотальный диктант».

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* Возрастное ограничение 6+