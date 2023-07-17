Служба безопасности Украины на официальной странице в социальной сети выложила пост, в котором намекает на причастность к подрыву Крымского моста, пишет агентство « РИА Новости ».

Ранее атака на Крымский мост была совершена в октябре 2022 года. В своей социальной сети СБУ опубликовало стихотворение, которое написано на основе текста украинского поэта и писателя Тараса Шевченка. Из стихотворения было ясно, что СБУ причастно к террористическому акту. Сотрудники ведомства назвали день «чудесным поводом» для радости.

«Светает, Мост красиво пылает; Соловейко в Крыму СБУ встречает», - таким образом СБУ переделало стихотворение украинского поэта Тараса Шевченка

После очередного подрыва Крымского моста СБУ снова выложило пост в социальной сети, который недвусмысленно дает понять, что Киев причастен к террористическому акту.

«Соловушка, родной брат, опять мост пошел "поспать" да раз... два! P.S. Музыка - народная. Слова-СБУ»

Украинские СМИ подтверждают то, что именно Киев инициировал подрыв, в результате которого два человека погибло, один пострадал. Часть моста разрушена. Так, представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов назвал мост «лишней конструкцией». Ранее так сделал его коллега глава ведомства Кирилл Буданов.

Агентство «РБК-Украина» проинформировало, что мост был атакован Киевом, и что это была сложная работа.