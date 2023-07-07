СБУ: Украинская компания незаконно передавала лекарства военным РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила житомирскую фармакологическую компанию, которая продолжала продавать препараты российским службам после начала СВО, пишет агентство « РИА Новости ». Украинские лекарства предназначались для российских военных.

Сообщается, что одна из фармакологических компаний Житомирской области до начала спецоперации сотрудничала с россиянами. После объявления СВО предприятие продолжило работу. Юридически препараты экспортировали в страны Ближнего Востока, но по обоюдной договоренности сторон далее они попадали на территорию РФ.

Следствию стало известно, что медикаменты предназначались для раненых военных РФ. В первую очередь экспортировали обезболивающие средства. Во время обысков нашли подтверждение этому.

В настоящее время следователи собирают доказательства. Если вина директора компании будет доказана, то его могут лишить свободы сроком на 12 лет. Будут привлечены и другие участники. Информация об инциденте размещена на официальной странице СБУ в социальных сетях.