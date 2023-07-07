СБУ: Украинская компания незаконно передавала лекарства военным РФ
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила житомирскую фармакологическую компанию, которая продолжала продавать препараты российским службам после начала СВО, пишет агентство «РИА Новости». Украинские лекарства предназначались для российских военных.
Сообщается, что одна из фармакологических компаний Житомирской области до начала спецоперации сотрудничала с россиянами. После объявления СВО предприятие продолжило работу. Юридически препараты экспортировали в страны Ближнего Востока, но по обоюдной договоренности сторон далее они попадали на территорию РФ.
Следствию стало известно, что медикаменты предназначались для раненых военных РФ. В первую очередь экспортировали обезболивающие средства. Во время обысков нашли подтверждение этому.
В настоящее время следователи собирают доказательства. Если вина директора компании будет доказана, то его могут лишить свободы сроком на 12 лет. Будут привлечены и другие участники. Информация об инциденте размещена на официальной странице СБУ в социальных сетях.