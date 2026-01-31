«Идеальная авария»: мошенники покупают машины за рубежом, чтобы обмануть страховую

В «Т-Страховании» назвали самую популярную схему мошенничества в автостраховании в 2025 году, сообщило РИА Новости.

По информации сотрудников компании, злоумышленники действуют поэтапно. Сначала приобретают за границей подержанные автомобили. Затем проводят косметический ремонт. Собственники оформляют полис каско. Страховая сумма превышает реальную примерно в 1,5-2,5 раза.

По данным компании, автомобиль целенаправленно становится участником ДТП. Машина получает серьезные повреждения. Собственник обращается в страховую компанию и требует полностью возместить ему ущерб.

«Наиболее популярной схемой мошенничества стала выявленная "Т-Страхованием" схема по каско», — рассказали в компании.

В 2025 году мошенники не только инсценировали ДТП. Злоумышленники специально провоцировали аварию на круговом перекрестке. Еще одна распространенная схема — повторная подача заявления о повреждениях. Кроме того, аферисты нередко инсценировали угон автомобиля. Подобные случаи становятся причиной возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы возбудили 122 уголовных дела по статье о мошенничестве в сфере страхования.

В компании обратили внимание, что иногда собственник автомобиля становится случайной жертвой. В частности, его могут ввести в заблуждение третьи лица.

«Поэтому мы всегда стараемся в доступной форме донести эту информацию до клиентов — сообщаем об имеющихся у нас доказательствах фальсификации страховых событий или о грозящих им правовых последствиях. Такой подход дает результат — уровень добровольных отказов наших страхователей от противоправных требований стабильно превышает 50-60%», — рассказал руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству компании Михаил Спивак.

